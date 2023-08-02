İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, sabahın erken saatlerinde işe gitmek için duraklarda servis bekleyen vatandaşlara poğaça ve meyve suyu ikram etti.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Orduevi Sokak’ta sabahın erken saatlerinde işe gitmek için servis ve otobüs bekleyen emekçilere ikramlarda bulundu.

İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri Birol Sağlam ve Nurullah Özer ile İzmit Belediyesi Koordinatörü Hakan Yalçın, işçilere içerisinde poğaça ve meyve suyu bulunan poşetleri ikram ederek ‘kolay gelsin’ diklerini iletti.

İzmit Belediyesi’nin sabahın erken saatlerinde dağıttığı ikramlarını alan vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirerek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.