İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Muharrem ayı çerçevesinde karakollarda, hastanelerde, taksi duraklarında ve camilerde aşure ikramında bulundu.

İzmit Belediyesi, ilçenin farklı bölgelerinde Muharrem ayının 10’uncu günü dolayısıyla aşure dağıttı. Binlerce aşure İzmit Belediyesi Aşevinde pişirilerek, vatandaşlara ikram edilecek şekilde hazırlandı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen aşure dağıtım etkinliğinde polis merkezlerinde mesai başındaki polislere, hastanelerdeki görevli personele, taksi duraklarında çalışan taksicilere ve cami cemaatlerine ikramlarda bulunuldu.