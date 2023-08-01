Müzik eleştirmenlerinin Türk popunun yeni dört büyüklerinden biri olarak ilan ettiği Simge, yeni şarkılar yayınlamaya devam ediyor. Simge, Çağrı Telkıvıran ve Oğuzhan Koç imzalı “Ruhum Esirin” ile yine fırtınalar estiriyor.İSTANBUL (İGFA) - Simge, layık görüldüğü noktanın hakkını vermeye devam ediyor.

“Aşkın Olayım”ın rüzgarını arkasına alarak “Harcandıkça” ve “Çapkınca” adlı iki hit daha çıkaran Simge milyonların kalbinde yer edecek yeni bir şarkıyı daha piyasaya sundu.

Simge, yakın arkadaşı, ünlü aranjör ve prodüktör Çağrı Telkıvıran’ın albümünde Telkıvıran ile seslendirdiği düet şarkı “Ruhum Esirin” ile yine fırtına gibi esmeye başladı.

Bu düetin söz ve müziği Çağrı Telkıvıran ile Oğuzhan Koç imzasını taşıyor. Düzenlemeyi ise Çağrı Telkıvıran yaptı. Klibi de Hypers Presents’ten Mali Ergin çekti.

OĞUZHAN KOÇ ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR

Oğuzhan Koç bu yıl çıkardığı şarkılarla hayran kitlesini daha da büyüttü. Koç sadece kendi seslendirdiği şarkıları değil, söz ve müziği kendisine ait parçaları da sanatçı arkadaşları aracılığıyla paylaşmaya devam ediyor. Oğuzhan Koç’un Çağrı Telkıvıran ile yazdığı ve Simge’nin seslendirdiği “Ruhum Esirin” kısa sürede büyük beğeni topladı ve sosyal medyada defalarca paylaşıldı.