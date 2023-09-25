ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında İzmit Belediyespor, konuk olduğu Galatasaray’ı 73-61 mağlup etmeyi başardı.

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Galatasaray’a konuk oldu. İzmit Belediyespor, sahadan 73-61’lik skor ile galip ayrıldı. Maçın ilk dakikalarından itibaren etkili oyun ortaya koyan İzmit Belediyesporlu Nared, 18 sayı ile takımın en skorer oyuncusu oldu. İzmit Belediyespor, 1 Ekim Pazar günü saat 15.30’da Fenerbahçe ile Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda karşı karşıya gelecek.