KOCAELİ (İHA) – İzmit Körfezi, allı turna olarak da bilinen flamingolara ev sahipliği yaptı. Yüzlerce flamingo, körfezde konaklayarak adeta görsel şölen sundu.

Göçmen kuşların önemli uğrak noktalarından biri olan İzmit Körfezi, flamingoların beslenme ve dinlenme alanı olarak öne çıkıyor. Kuş gözlemcileri ve doğa fotoğrafçıları için büyük bir fırsat sunan bu durum, her yıl bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Allı turna olarak da bilinen flamingolar, göç esnasında uzun mesafeler kat ederken, dinlenmek için belirli noktalarda kısa süreliğine mola veriyor. İzmit Körfezi, özellikle besin kaynaklarının bolluğu ve uygun iklim şartları dolayısıyla flamingolar için ideal bir durak noktası olarak biliniyor. Flamingoların bu yolculuğu, her yıl bu zamanlarda doğaseverler ve kuş gözlemcileri tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.