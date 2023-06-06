İzmit Belediyesi'nin Modern Hayvan Pazarı’nda kuracağı Güneş Enerji Santrali (GES) için Haziran ayı meclisinden kredi yetkisi çıktı. İzmit Belediyesi, kendi elektriğini kendisi üreterek yıllık olarak yüzde 20’ye yakın tasarruf sağlayacak.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında, Modern Hayvan Pazarı’nda kurulacak olan Güneş Enerji Santrali için 17 milyon TL’lik kredi yetkisi talebi oy birliğiyle meclisten geçti.

İzmit Belediyesinin büyük bir tasarruf sağlamayı amaçladığı; kent adına büyük bir yatırım olan santral ile ilgili İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural hem meclis üyelerini hem de kamuoyunu bilgilendirdi.

BUNDAN SONRAKİ DÖNEME YATIRIM OLACAK

Özmural, “Malum bir hayvan pazarımız var. Bu pazarın çatısına güneş enerjili elektrik santrali kurmakla ilgili yaklaşık 1,5 senedir fizibilite raporlarını çalıştık. Bu fizibilite raporlarının sonucunda başvurularımız TEİAŞ, SEDAŞ ve Ankara’ya yaptık. Bütün bu süreçler 1,5 yıl sürdü. Bunun sonucunda 800 kilovatlık bir güneş enerji santrali kurma yetkisini aldık. Bu yetki bugünden itibaren 2 yıl için geçerlidir. Bu 2 yıl içinde eğer bu santrali yapamazsak şu ana kadar yapmış olduğumuz masraflar çöpe gitmiş olacak. 800 kilovat şu anlama geliyor: Belediyemizin yıllık faturası 15-16 milyon TL. Bu santral bize yüzde 20’ye yakın elektrik faturasında düşüş sağlayacak. Bu da yaklaşık 3-3 buçuk milyon TL demek. Bu enerji santrallerinin hesaplamasında şu anda fizibilitede şu anki fiyatlarla 4 yıl geri dönüşü var. 4 yıllık bir geri dönüşü olan santralin ömrü de 25 yıl. Bizim bu santrali yapıp devreye almamız zaten dönemimizi kapatacak gibi duruyor. Dolayısıyla aslında yapmış olduğumuz bu yatırım bundan sonraki belediyenin yeni yılına yatırımdır. Bunun bu şekilde bilinmesini istiyoruz" diye konuştu.

“O GÜNKÜ ŞARTLARI REFERANS ALACAĞIZ”

Teknik anlamda bu süreci tıkayan hiçbir engelimiz yok. İller Bankasının ve kamu bankalarının bu konu ile ilgili ciddi destekleri vardı. Ben İller Bankası dahil olmak üzere Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası dahil olmak üzere görüştük. Maalesef olumlu bir sonuç alamadık. Büyük ihtimalle özel banka kredisi kullanmak zorunda kalacağız. Bu santralin maliyeti 600 bin dolar. Dolar endeksli bir iş olduğu için ve güneş panellerinin çoğu yurtdışından geliyor. Dolar konusunda bir belirsizlik var. Zaten açık ihaleye çıktığımız zaman o günkü şartları referans alacağız” dedi