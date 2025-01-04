Üstelik bu nostaljik ve eğlenceli deneyim, tamamen ücretsiz olarak veriliyor. 14 odadan oluşan ve toplamda 460 metrekarelik sergi alanına sahip olan İzmit Oyuncak Müzesi, tarihi ve modern oyuncakları bir araya getiriyor. Müzeyi ziyaret edenler, farklı dönemlere ait oyuncakları yakından inceleyerek zamanda keyifli bir yolculuğa çıkıyor. Sergilenen oyuncaklar sadece çocukların değil, yetişkinlerin de içindeki çocuğu canlandırıyor.

PAZARTESİ HARİÇ HER GÜN AÇIK

Çocuklar ve aileleri için keyifli bir etkinlik alternatifi sunan müze pazartesi günü dışında her gün ziyarete açık. Hafta içi 08.30-17.30, hafta sonu ise 09.00-18.00 saatleri arasında açık olan müze, kapılarını çocukluğun büyülü dünyasını yeniden keşfetmek isteyen herkese aralıyor.