İzmit Belediyesi, bu akşam Kadıköy Mahallesi’nde çocuklar için düzenleyeceği "Kuklalar Oynasın Çocuklar Gülsün" etkinliğine tüm çocukları davet ediyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin Yaz Akşamları programı kapsamında düzenlenen "Kuklalar Oynasın Çocuklar Gülsün" etkinliği, bu akşam Kadıköy Mahallesi’nde çocuklarla buluşuyor. Kadıköy Mahalle Konağı’nda saat 20.00’de başlayacak etkinlikte, birbirinden eğlenceli kukla oyunları ve çeşitli aktivitelerle çocuklara keyifli bir akşam sunulacak.

ÇOCUKLAR VE AİLELERİ DAVETLİ

Kukla gösterilerinin yanı sıra, yüz boyama etkinlikleri ve çeşitli ikramlar da çocukları bekliyor olacak. İzmit Belediyesi, tüm çocukları ve aileleri bu eğlenceli akşama davet ediyor.