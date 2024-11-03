İzmit Belediyesinin AB destekli HIKE projesiyle düzenlenen hoşgörü yolu yürüyüş rotalarında ikinci gün tamamlandı. Katılımcılar hem sağlıklı bir yaşam için adım attı hem de İzmit’in tarihi ve doğal güzelliklerini keşfettiİZMİT (İGFA) - İzmit Belediyesi, Avrupa Birliği tarafından desteklenen HIKE projesi kapsamında düzenlediği uluslararası yürüyüş rotalarında katılımcılara doğa ve tarih dolu sağlıklı bir yaşam tarzı aşılamayı hedefliyor. “Tarih ve spor kenti” kimliğiyle öne çıkan İzmit, hoşgörü yolu olarak anılan kültür rotasında ikinci gün etkinliklerini başarıyla tamamladı.

DOĞA İLE İÇ İÇE 9 KİLOMETRE YÜRÜDÜLER

İkinci gün etkinliklerinde İzmit Belediyesi meydanında buluşan katılımcılar, Bahçecik Merkez’den yürüyüşe başladı. Grup, burada ilk olarak tarihi Amerikan Koleji’ni ziyaret etti. Ardından Servetiye Siperler rotasında ilerleyerek Servetiye Taş Camii ve Kirazdere Mevkii’ne kadar uzanan 9 kilometrelik yolu adımladı. Doğayla iç içe ve eşsiz bir manzaraya sahip bu rotada, katılımcılar temiz hava eşliğinde keyifli vakit geçirdi. Yürüyüş sonunda, projenin önemli bir parçası olan sağlık testi aşamasına geçildi. Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Murat Son ve öğrencileri, her yürüyüş öncesi ve sonrasında katılımcıların sağlık kontrollerini yapılırken proje sonunda bu test sonuçları, yürüyüşlerin sağlığa etkisini bilimsel olarak ortaya koyacak.