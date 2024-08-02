İzmit Belediyesinin ailelerin ve çocukların keyifli vakit geçirmesi için organize ettiği Yaz Akşamları etkinlikleri, Akmeşe Mahallesi’nde devam ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal Müdürlüğü bünyesinde planlanan Yaz Akşamları programları çocuk etkinlikleri, Akmeşe Mahallesi’nde devam etti. İp atlama, yüz boyama, sek sek gibi birbirinden renkli etkinlerinin yer aldığı programda ‘Kuklalar Oynasın Çocuklar Gülsün’ gösterisiyle çocuklar doyasıya eğlendi.

YEŞİLOVA MAHALLESİ’NDE DEVAM EDECEK

İzmit Belediyesi Belediyesi Gülümse Çocuk Tiyatrosu tarafından hazırlanan renkli kukla oyunu Hazine Adası oyununu çocuklar büyük bir keyif ile izledi. Patlamış mısır ikramının yer aldığı programda çocuklar palyaçolar ile birlikte oyun oynayarak keyifli bir akşam geçirdi. Kuklalar Oynasın Çocuklar Gülsün etkinliği 6 Ağustos Salı günü saat 20.00’de Yeşilova Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nda devam edecek.