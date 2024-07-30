Evlenecek çiftlere destek olmayı sürdüren İzmit Belediyesinin 1 TL olan nikah salonlarında Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında 1107 çift dünya evine girdiKOCAELİ (İGFA) - Halkın önemli anlarında yanlarında olmaya özen gösteren ve özel zamanlarında da vatandaşa destek olan İzmit Belediyesinin 1 TL’ye nikah uygulaması devam ediyor. İzmit Belediyesinin 1 TL olan nikah salonları Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında 1107 çift dünya evine girdi.

Vatandaşların önemli anlarında yanlarında olan İzmit Belediyesi, nikah salonlarında 1 TL gibi sembolik bir rakamla hizmet vermeye devam ediyor. Yaşamlarını birleştirmek isteyen çiftler, İzmit Belediyesi’nin evlendirme hizmeti verdiği Yunus Emre Kültür Merkezi, Alikahya, Erol Olçok, Ayazma ve Şehit Ramazan Sarıkaya kültür merkezlerinden bu sembolik ücretle yararlanabiliyor. İzmit Belediyesi’nin bu hizmeti, vatandaşların ekonomik yükünü hafifletirken nikah işlemlerini de daha erişilebilir kılıyor.