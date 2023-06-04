Kocaeli'de İzmit Belediyesi'nin Çayırköy Mahallesi’nde oluşturduğu Çilek Köyü’ndeki hasat programı hava muhalefeti nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.KOCAELİ (İGFA) - Üreten Belediye vizyonuyla hareket eden İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi’nde yıllardır atıl bırakılan 12 dönümlük araziye geçtiğimiz Ekim ayında 25 bin çilek fidesi dikmişti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından ekilen fidelerden büyüyen çilekler ilk hasat için hazır hale geldi. Çilek Köyü’ndeki ilk hasat programı bugün yapılacaktı fakat programın hava muhalefeti nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda çilek hasadının ileri bir tarihe ertelendiğini belirterek, “Bugün gerçekleştirmeyi planladığımız Çilek Köy Hasat Etkinliğimiz, yaşanan hava muhalefeti sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Tüm vatandaşlarımızın bilgisine sunulur” ifadelerini kullandı.