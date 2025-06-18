İzmit Belediyesi, yaya güvenliği ve kent estetiğini artırmak için kaldırım düzenlemelerine başlıyor. Zabıta Müdürlüğü, esnaf ve vatandaşlarla iş birliği içinde, bebek arabası ve engelli geçişlerine uygun, düzenli bir kent ortamı yaratmayı hedefliyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kent merkezinde kaldırım işgallerine son vermek ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla yeni bir düzenleme başlatıyor.

Müdürlükten yapılan açıklamada, şehir merkezindeki bazı esnafların kaldırımları gelişigüzel kullanmasının kent estetiğini bozduğu, yaya alanlarını kısıtladığı ve haksız rekabete yol açtığı belirtildi. Günlük 1 milyonluk aktif nüfusu kaldıracak bir yapı için kaldırımların düzenlenmesi gerektiği vurgulandı.

ESNAFLA İŞ BİRLİĞİ, KAMU YARARI ÖN PLANDA

Belediye, pandemi sürecinde olduğu gibi esnafa destek olmayı sürdürecek. Fethiye Caddesi gibi alanlarda yapılan yenileme çalışmalarının devamı niteliğindeki düzenlemeler, esnafın ticari faaliyetlerini aksatmadan, ortak memnuniyetle gerçekleştirilecek. Her sokağın yapısına göre farklı kriterler uygulanacak, bebek arabası ve engelli bireylerin geçişini engelleyen durumlara izin verilmeyecek.

Açıklamada, düzenlemelere uymayan işletmelere yasal işlem uygulanabileceği, ancak önceliğin yerinde çözüm olduğu ifade edildi. Kamu yararını zedeleyen ve iş birliği yapmayan işletmelere zorunlu hallerde ceza uygulanabileceği belirtildi. İzmit Belediyesi, esnaf ve vatandaşlarla el ele daha düzenli, yaşanabilir ve estetik bir kent için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.