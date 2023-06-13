Her sene olduğu gibi besiciler bu sene de Kurban Bayramı öncesi satışa sunacakları kurbanlık hayvanları İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı’na getirmeye başladıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı, hem üreticiye hem de alıcıya en ideal şartlarda hizmet vermeyi bu Kurban Bayramı’nda da sürdürecek. Temizlik ve sağlık koşullarının en üst seviyede tutulduğu Modern Hayvan Pazarı’nda besiciler, satışını gerçekleştirecekleri kurbanlık hayvanları İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı’na getirmeye başladı.

Farklı illerden gelen kurbanlık hayvanlar İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan veteriner hekimler tarafından sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından tesise kabul ediliyor. Temizlik ve sağlık koşullarının en üst seviyede tutulduğu Modern Hayvan Pazarı’nda besiciler, bayramdan önce başladıkları satışlarını bayramın ilk gününe kadar sürdürebilecek.

VATANDAŞ GÖNÜL RAHATLIĞIYLA GELEBİLİR

İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı’na gelen kurbanlık hayvanlar pazara kabul edilirken İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan veteriner hekimler tarafından küpe numarasına, pasaportuna ve sevk belgelerine bakılıyor ve sağlıklı olup olmadıkları kontrol ediliyor. Tüm vatandaşlar İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı’ndan gönül rahatlığıyla gelerek dilediğince kurbanlarını alabilirler.