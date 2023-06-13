Günde Kaç Kalori Alınmalı?

İdeal bir günlük kalori alımı, diğer şeylerin yanı sıra yaşa, metabolizmaya ve fiziksel aktivite seviyelerine bağlı olarak değişir. Günde kaç kalori alınmalı sorusu yaşınız, cinsiyetiniz, boyunuz, mevcut kilonuz, aktivite seviyeniz ve metabolik sağlığınız gibi birçok faktöre bağlıdır.

Kilo vermeye çalışırken, normalde yaptığınızdan daha az kalori tüketerek veya daha fazla egzersiz yaparak kalori açığı oluşturmanız önemlidir. Bazı insanlar, fiziksel olarak daha aktif olurken biraz daha az yemek yiyerek ikisini birleştirmeyi tercih eder.

Yine de, kilo vermeye çalışıyor olsanız bile, vücudunuza ihtiyaç duyduğu besinleri sağlamak için yeterli miktarda kalori aldığınızdan emin olmanız önemlidir.

Herhangi bir kilo verme planının en önemli kısmı sürdürülebilirliktir. Bu nedenle birçok uzman, sürdürülebilir kilo kaybını teşvik etmek için küçük kalorili azalmalar önermektedir.

Örneğin, birçok popüler diyet uygulamaları, kalori alımınızı günde yaklaşık 1.000-1.200 kalori ile sınırlamanızı önerir; bu, çoğu sağlıklı yetişkin için yeterli değildir.

Kalori alımınızı çok büyük ölçüde azaltmak, yalnızca birkaç ciddi yan etkiye neden olmakla kalmaz, aynı zamanda beslenme yetersizliği riskinizi de artırır. Aynı şekilde uzun süreli kilo korumayı zorlaştıran metabolik değişikliklere neden olur.

Kadınlarda Günlük Kalori Alımı Kaç Olmalı?

Yaş Alınması Gereken Kalori 19–30 yaş 2,000–2,400 kalori 31–59 yaş 1,800–2,200 kalori 60+ yaş 1,600–2,000 kalori

Kadınların kalori ihtiyaçları yaşlarına, boyutlarına ve aktivite seviyelerine bağlı olabilir.

19-30 yaş arasındaki kadınların çoğu, kilolarını korumak için günde 2.000-2.400 kaloriye ihtiyaç duyar.

31-59 yaş arasındaki kadınların enerji ihtiyaçları biraz daha düşüktür. Genel olarak, bu yaş grubundaki kadınların vücut ağırlıklarını korumak için günde 1.800-2.200 kalori tüketmeleri gerekir.

60 yaşın üzerindeki kadınlar genellikle daha az kaloriye ihtiyaç duyar ve kilolarını korumak için genellikle günde yaklaşık 1.600-2.000 kalori almaları gerekir.

İhtiyacınız olan tam kalori miktarının, ne kadar aktif olduğunuza, ayrıca boyunuza, kilonuza ve sağlık durumunuza bağlı olarak bu aralığın üst veya alt sınırına düşebileceğini veya hatta aşabileceğini unutmayın.

Not: Bu tahminler, önemli ölçüde daha fazla kaloriye ihtiyaç duyacakları için hamile veya emziren kişiler için geçerli değildir.

Erkeklerde Günlük Kalori Alımı Kaç Olmalı?

Yaş Alınması Gereken Kalori 19–30 yaş 2,400–3,000 kalori 31–59 yaş 2,200–3,000 kalori 60+ yaş 2,000–2,600 kalori

Genel olarak yaşlandıkça enerji ihtiyacı azalır. Aslında, 31-59 yaş arasındaki erkekler kilolarını korumak için günde yaklaşık 2.200-3.000 kaloriye ihtiyaç duyarken, 60 yaş üstü erkekler genellikle 2.000-2.600 kaloriye ihtiyaç duyar.

Çok aktif olan veya belirli sağlık koşullarına sahip olan erkekler daha fazla kalori gerektirebilir. Bu aralıklar içinde ihtiyacınız olan sayılar boyunuza ve kilonuza göre de değişebilir.

Çocuklarda Günlük Kalori Alımı Kaç olmalı?

Yaş Alınması Gereken Kalori 2–4 yaş Male: 1,000–1,600 kalori

Female: 1,000–1,400 kalori 5–8 yaş Male: 1,200–2,000 kalori

Female: 1,200–1,800 kalori 9–13 yaş Male: 1,600–2,600 kalori

Female: 1,400–2,200 kalori 14–18 yaş Male: 2,000–3,200 kalori

Female: 1,800–2,400 kalori

Çocukların yaşlarına, boyutlarına ve aktivite seviyelerine göre çok çeşitli kalori ihtiyaçları vardır.

Çocukların ve gençlerin enerji ihtiyaçları cinsiyetlerine ve yaşlarına göre değişir. 3 yaşındaki bir çocuğun sadece 1.200 kaloriye ihtiyacı olabilir, ancak bir genç için 3.000 kaloriye daha yakın bir ihtiyaç olabilir.

Ancak, büyümekte olan çocuklar ve gençler için genellikle kalori saymaya gerek olmadığını unutmayın.

Aslında, bir çocuğun kalori alımını azaltmak, beslenme eksiklikleri, yavaş büyüme riskini artırabilir ve gıda veya yeme bozukluğu ile sağlıksız bir ilişki geliştirebilir.

Kalorileri saymak yerine, sağlıklı, besleyici değeri yüksek yiyecekleri teşvik etmek, evde daha fazla yemek ve atıştırmalık pişirmek ve çocuklar ve gençler için düzenli fiziksel aktiviteyi teşvik etmek en iyisidir.



Kalori nedir?

Basitçe söylemek gerekirse, kalori enerjiyi ölçen bir birimdir. Kaloriler genellikle yiyecek ve içeceklerin enerji içeriğini ölçmek için kullanılır.

Kilo vermek için, vücudunuzun her gün yaktığından daha az kalori almanız gerekir. Tersine, kilo almak için harcadığınızdan daha fazla kalori tüketmeniz gerekir.

Kilo kaybının “alınan kalori, alınan kalori” kavramı basit görünse de, tıbbi teşhisler, hormonal değişiklikler, genetik ve yaş dahil olmak üzere birçok faktörün kilo kaybına veya kilo verememesine katkıda bulunduğunu unutmayın.

Kilo vermenize ve uzun vadede kilo vermenize yardımcı olacak sağlıklı bir diyet ve yaşam tarzı planı geliştirmek, mevcut kalori ihtiyacınızı belirlemekten ve buna karşılık olarak daha az kalori tüketmekten çok daha fazlasını gerektirir.

Kalori ve kilokalori

Kalori terimi genellikle kilokalori için kısa yol olarak kullanılır. Bunu yiyecek paketlerinin üzerinde kcal olarak bulacaksınız. Kilojoules (kJ), Uluslararası Birimler Sistemindeki kilokalorilerin eşdeğeridir ve beslenme etiketlerinde hem kJ hem de kcal görürsünüz. 4.2kJ, yaklaşık 1kcal’a eşittir. Günde kaç kalori alınmalı sorusuna ışık tutmak için bu kalori hesaplarına dikkat etmek gerekiyor.



İdeal kilonuzu bulmak

Sağlıklı bir kilodaysanız bunu korumak için, yiyecek ve içecekler yoluyla tükettiğiniz kalori miktarını fiziksel aktivite yoluyla yaktığınız kalori miktarı ile dengelemeniz gerekebilir.

Sağlıklı bir kiloda olup olmadığınızı öğrenmek için aşağıda belirteceğimiz sağlık bakanlığına ait boy kilo endeksi hesaplama aracını kullanabilirsiniz.

Çocuklar için beden kütle endeksi, yetişkinler için bedel kütle endeksi, bel çevresi risk saptama ve aktiviteye göre harcanan enerji gibi farklı hesaplamalardan da yararlanmanız mümkün.