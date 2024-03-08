İznik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Kağan Mehmet Usta projelerini anlattığı bir toplantı düzenledi.

Proje tanıtımına AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, önceki dönem milletvekillerinden, Zekeriya Birkan, İsmail Aydın, AK Parti il ve ilçe yöneticiler, MHP İlçe Teşkilatı, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilciler ve çok sayıda İznikli katıldı.

Program ilk olarak 2019-2024 döneminde İznik Belediyesi’nin 46 mahalleye yaptığı hizmetlerin anlatıldığı on dakikalık video gösterimi ile başladı.

60 proje tanıtıldı

İznik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Kağan Mehmet Usta 2024-2029 dönemi projelerini şehirleşme, çevre ve altyapı, idari yapılanma, tanıtım ve turizm, sosyal gruplara hizmet olmak üzere dört ana başlıkta anlattı.

İznik’te sosyal konut projeleri, eğitim, spor, sosyal faaliyetler, fiziki yatırımlar, gençlik, kadın, tarım, çocuklar, kültür ve sanat gibi birçok konuda yapılması planlanan projeler ekran önünde İzniklilerle paylaşıldı. Başkan Usta’nın sunumu vatandaşlardan uzun süre alkış aldı.

“Projelere desteğimiz tam”

AK Parti Bursa Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Ayhan Salman toplantıda yaptığı konuşmada “Bugün İznik’te başka bir heyecan başka bir coşku var. Salonu hınca hınç dolduran siz değerli İzniklileri saygıyla selamlıyorum. Kağan Başkanımız gerek geçmiş dönemi ve gerek önümüzdeki dönemi çok güzel bir şekilde sunumuyla anlattı. Dolu dolu geçen bir beş yılın ardından şimdi yeni dönemde yapacakları projeleri anlattı. Bizler de İznik için heyecanlandık. Cumhur İttifakı olarak yeni dönemde başkanımızın projelerini gerçekleştirmek için bizler de Ankara da, bakanlıklar da destekçisi olacağız. 31 Mart’ta hizmet ve eser belediyeciliğine güçlü bir destek ile İznik’in altın çağını hep birlikte başlatalım” diye konuştu.

Meclis üyeleri tanıtıldı

İznik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Kağan Mehmet Usta’nın meclis üyesi adayları da tanıtıldı. Sahneye sırasıyla kontenjan adayları Ali Çil ve Mehmet Hıştıroğlu ile Tamer Mahmut Hersek, Halil Çakır, İlhan Ayaş, Zeliha Peşte, Mustafa Koçlu, Hakan Balta, İshak Taflan, İsmail Bekdeş, Muhammet Ali Akbulut, Yakup Yakut, Nilay Acar, Hatice Akın ve Canberk Balaban davet edildi.