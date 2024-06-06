Bursa Barosu Başkanlığı ve Bursa Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu'ndan iki avukat tarafından açılan dava öncesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Bölge Müdürlüğü hazırlanan planı davacılara vermedi. Bilgi edinme dilekçesine verilen yanıtta “Planın tamamını talep eden özel ve tüzel kişilere, zaman ve iş kaybının önlenmesi ve planla ilgili konunun uzmanı, olmayan kişiler tarafından yapılacak yanlış değerlendirmelerin önüne geçilebilmesi” gerekçe gösterildi.

"Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR) ve Anayasa'ya aykırı olduğu, yurttaşlardan gizlendiği, plan hazırlanırken halkın katılımının engellendiği" iddialarıyla İznik Gölü Sulak Alan Yönetim Planı'nın iptali istemiyle Bursa 2. İdare Mahkemesi'nde açılan davadan şu karar çıktı:

“Dava konusu İznik Gölü Sulak Alan Yönetim Planı'nın flora ve fauna açısından Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği'ne uygun olarak hazırlandığı görülmekle birlikte söz konusu planda su kalitesini belirlemeye yönelik yapılan çalışmaların yetersiz olduğu, sunulan hedeflerin uygulama ilkelerinin ve bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik yapılacak çalışmalara ait takvimin açık bir şekilde ifade edilmediği, planın multikriter analizi, fayda zarar analizi, hassasiyet analizi, nicel modelleme, nitel uzman görüşü, yerel paydaşlardan edinilen bilgi ve değerleri kapsayacak bütünlükte hazırlanmadığı, yine planda deprem ile ilgili risk verilerine yer verilmediği, plandaki hidrolojik ve hidrojeolojik verilerin güncel olmadığı, plandaki 'İznik Gölü sulak alanının doğal, kültürel değerlerinin ve canlı yaşam ortamlarının korunarak geliştirilmesi' hedefinin yetersiz olduğu anlaşıldığından, dava konusu planda koruma esaslarına, kamu yararına ve ilgili mevzuata uyarlılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

Kaynak: Haber Merkezi