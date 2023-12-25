İznik Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nden tez çalışmasıyla ilgili destek talebinde bulunan Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nden Buse Işık, İznik’in eşsiz doğası ve tarihini tez olarak çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Binlerce yıllık geçmişi ve eşsiz doğasıyla tarihin her döneminde ilgi odağı haline gelen İznik günümüzde de bu özelliğini birçok alanda koruyor. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’nın vizyonel hamleleriyle İznik birçok akademik çalışmaya da konu olmaya devam ediyor. Son olarak İznik Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nden tez çalışmasıyla ilgili destek talebinde bulunan Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nden Buse Işık, İznik’in eşsiz doğası ve tarihini tez olarak çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İznik Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü A. Yalın Karadağ’ın gerçekleştirdiği görüşmede ortak atılacak adımlar ile İznik Belediyesi’nin çalışmaya vereceği destekler ele alındı. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’nın akademik çalışması olan “İnanç turizmi potansiyeli açısından İznik’in değerlendirilmesi” tezinin de konu alındığı toplantı da turist rehberliği, kültürel miras, doğa turizmi ve rotalar alanında değinilecek konular ele alındı.

Belediyeden araştırmacılara kullanıcı hizmeti

İznik Belediyesi tarafından Süleyman Paşa Medresesi’nde oluşturulan Tarih Arşivi araştırmacılara, akademik çalışma yapanlara, öğrenci ve tarih meraklılarına kullanıcı hizmeti veriyor. Araştırma yapanlar çalışmalarının bir nüshasını merkeze bırakmayı teyit ettiklerinde arşivde bulunan kitap, belge, yayın ve tezler konusunda hizmet alabiliyor.