Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Boyalıca Ortaokulu öğrencileri, Gazze’de yaşanan insani drama kayıtsız kalmadı.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, evlerinde aileleriyle birlikte yaptıkları börek, kek, kurabiye ve çeşitli yiyecekleri satışa sundu. Etkinliğe öğretmenler, veliler ve mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Okul Müdürü Mahmut Kocadağ, öğrencilerin bu duyarlı davranışından büyük gurur duyduklarını belirtti. Elde edilen gelir, çeşitli yardım kuruluşları aracılığıyla Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.