İznik Belediyesi, Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey Animasyon Filmi ile çocuklara unutulmaz bir açık hava sineması etkinliği gerçekleştirdi.

İznik Belediyesi, yaz aylarının keyifli etkinliklerine bir yenisini daha ekleyerek, unutulmaz bir açık hava sineması düzenledi. İlçe halkının ve sinemaseverlerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, 3D animasyon türündeki film, Gökbey ile uçuş testi sırasında bir araya gelen Aslan, arkadaşları ve Hürkuş’un Kapadokya’dan başlayıp ülkenin dört bir yanında devam eden macera dolu serüvenini konu aldı. İznik Sahilinde oluşturulan açık hava sinemasına aileler ve minikler yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe katılanlar, hem keyifli bir sinema deneyimi yaşamanın hem de sosyal bir ortamda bir araya gelmenin tadını çıkardı.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, açık hava sineması etkinliğine katılan herkese teşekkür ederek, "İlçemizde bu tür kültürel etkinlikler düzenlemekten ve sizlerin katılımından büyük mutluluk duyuyoruz. Sinemanın etkileyici dünyasını açık havada İznik’in güzellikleriyle birleştirerek halkımızı bir araya getirmek bizi de memnun ediyor. Nostaljik yaz sinemalarını hatırlatan etkinliğimiz önümüzdeki haftada farklı filmlerle devam edecek. Bu etkinliklerle ilçemizde kültürel ve sosyal bir birliktelik oluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.