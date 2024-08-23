İzopoint Yalıtım ve Yapı Kimyasalları, Ruanda Büyükelçisi Charles Kayonga ve ticari ateşe lucas ve komite üyeleriyle gerçekleştirdiği görüşmede, projenin detaylarını ve vizyonunu paylaştı.KOCAELİ (İGFA) - Serkan Torun ve Yunus Emre Torun liderliğinde Torun Grup olarak Ruanda'da gerçekleştirecekleri ortak projeler için ilk adım atıldı.

Ruanda'da kurulacak olan İzopoint Yalıtım ve Yapı Kimyasalları Fabrikası için üretim yeri seçimi ve hammadde tedariği konularında görüşmeler yapılırken, İzopoint olarak, 2024 yıı Ekim ayı sonunda Ruanda'da olmayı hedeflendi.

Afrika kıtasında özellikle Ruanda gibi hızla büyüyen ve gelişen bir ülkede yatırım yapma kararı aldıklarını açıklayan Serkan Torun, "Bu yatırımın, bölgenin ekonomik kalkınmasına ve yerel istihdama önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. İzopoint, sektördeki yenilikçi ve kaliteli ürünleriyle, Ruanda’da büyük bir potansiyel taşıyan yalıtım ve yapı kimyasalları alanında önemli bir pazar payı elde etmeyi hedefliyor. Yatırım maliyetleri konusunda yapılan değerlendirmelerde, fabrikanın kurulacağı bölgedeki lojistik imkanlar ve hammadde kaynaklarına erişim gibi faktörler göz önünde bulunduruldu. Hammadde tedariğinde yerel kaynaklardan yararlanılması planlanmakta olup, bu durum hem maliyetleri azaltacak hem de yerel ekonomiye katma değer sağlayacaktır" dedi.

Torun Grup olarak, Ruanda’daki girişimin yalnızca ekonomik kazanç sağlamayı değil, aynı zamanda yerel topluma fayda sağlamayı da hedeflediğini vurguladıklarını belirten Torun, "Ruanda Büyükelçisi Charles Kayonga ve ekibine, projelerimize gösterdikleri yoğun ilgi ve iş birliği için teşekkür eder, bu ortaklığın uzun vadeli ve verimli bir iş birliği olmasını dileriz. Önümüzdeki süreçte, fabrikanın kurulumu ve operasyonel faaliyetler için gerekli adımlar atılacak ve İzopoint'in Ruanda'daki faaliyetleri hız kazanacaktır. Torun Grup olarak, bu projeye olan inancımız tamdır ve bu heyecan verici yatırımın, hem İzopoint markasına hem de Ruanda ekonomisine büyük katkılar sağlayacağına inanmaktayız" diye konuştu.