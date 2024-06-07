Kırklareli’ne bağlı Pınarhisar ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından vatandaşlar bilgilendirildi.

Pınarhisar ilçesine bağlı Cevizköy, Sütlüce, Erenler, Tozaklı ve Poyralı köylerinde Pınarhisar İlçe Jandarma Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri ile orman şefliği ekipleri ile vatandaşları bilgilendirildi.

Köylerde vatandaşlarla bir araya gelen ekipler, orman ve anız yangınlarının önlenmesi, kurban bayramı öncesi sahte para ve hayvan hırsızlığı önlenmesi telefon ve internetten dolandırıcılık olaylarının önlenmesi, göçmen kaçakçılığı ile mücadele, konularında vatandaşları bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.