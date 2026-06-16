Kestel Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde ilçede spor kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla önemli organizasyonlara imza attı.

Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve liseler arasında 10 farklı branşta, 40 ayrı kategoride Okul Sporları İlçe Birinciliği müsabakaları gerçekleştirildi.

Kestel İlçe Spor Salonu'nda düzenlenen programa Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol'un yanı sıra Kestel İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Emel Dede, Kestel Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Turan Yavuz, okul yöneticileri, öğretmenler, antrenörler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Program kapsamında okul sporları müsabakalarında derece elde eden öğrencilere ödülleri verilirken, Kestel Belediyesi tarafından temin edilen formalar da okullara teslim edildi.

Başkan Erol genç sporcuların heyecanına ortak oldu

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, ödül ve forma takdiminde bulunarak öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.

Tören boyunca sporcularla yakından ilgilenen Başkan Erol, öğretmenler ve antrenörlerle de bir araya gelerek yürütülen sportif çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Erol, genç sporcularla sohbet ederek onların heyecan ve mutluluğuna ortak oldu.

Programda konuşan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, sporun çocukların ve gençlerin gelişimindeki önemine dikkat çekerek, Kestel Belediyesi olarak spora yapılan her yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğuna inandıklarını söyledi. Başkan Erol, 'Spor; çocuklarımızın yalnızca fiziksel gelişimine değil, karakter gelişimine de katkı sunan önemli bir alandır. Disiplini, mücadeleyi, takım ruhunu ve dayanışmayı öğretir. Bu anlayışla ilçemizde ilkokul, ortaokul ve liselerimiz arasında 10 farklı branşta, 40 ayrı kategoride okul sporları müsabakaları gerçekleştirdik. Kestel Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olmaya, spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceğiz' dedi. Ödül alan öğrencileri kutlayan Başkan Erol, sahaya çıkarak mücadele eden tüm öğrencilerin gösterdikleri gayret ve azimle takdiri hak ettiğini ifade etti. Program, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin ve formalarının takdim edilmesinin ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.