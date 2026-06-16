Osmangazi Belediyesi'nin çocukları sporla buluşturmak, takım ruhunu güçlendirmek ve küçük yaşlarda spor alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlediği Mini Voleybol Şenliği, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Sukaypark Tesisleri'nde kurulan mini voleybol sahalarında düzenlenen organizasyona 110 takım katılırken, yaklaşık bin 300 çocuk sahaya çıkarak yeteneklerini sergiledi. En fazla 10 kişiden oluşan takımların 4'er oyuncuyla mücadele ettiği şenlikte, minik sporcular ortaya koydukları performanslarla büyük beğeni topladı.

Mini voleybol sahalarında oynanan karşılaşmalar sırasında ortaya çıkan renkli görüntüler, şenliğin coşkusunu yansıtırken; profesyonel sporcuları aratmayacak performanslar sergileyen çocuklar, mücadele azimleri ve enerjileriyle izleyenlerden büyük alkış aldı. Çocukların sporla iç içe büyümesini hedefleyen organizasyonda, kazanma hırsından çok paylaşım ve takım olma bilinci öne çıktı.

'Çocuklarımız profesyonelliğe ilk adımlarını atıyor'

Organizasyonun çocukların gelişimi açısından çok önemli olduğunu belirten Osmangazi Belediyespor Antrenörü Dilek Erken, 'Turnuva çok güzel geçiyor. Aileler ve çocuklar çok güzel vakit geçiriyor. Çocuklarımız burada profesyonelliğe ilk adımlarını atıyor' diye konuştu.

Mini Voleybol Şenliği'nin klasik turnuvalardan farklı yönleri bulunduğuna işaret eden Erken, etkinliğin tamamen çocukların eğlenmesine yönelik hazırlandığını söyleyerek, 'Burada aslında kazanan ya da kaybeden yok. Her şey oyun şeklinde ilerliyor. Normalde maçlar hakemin yaptığı yazı tura ile başlar, burada ise taş kağıt makas ile başlıyoruz. Bu durum çocukların çok hoşuna gidiyor. Çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirdiği, keyif aldığı çok güzel bir aktivite oluyor' ifadelerini kullandı.

Şenliğe katılan çocuklar ise gün boyunca çok eğlendiklerini belirterek, arkadaşlarıyla birlikte voleybol oynamanın kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu vurguladı. Ayrıca sporcular, kendilerine böyle güzel bir organizasyon sunan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür ederek, şenliğin gelecek yıllarda da devam etmesini istediklerini aktardı.