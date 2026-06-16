Kadınların hikâyelerini anlatacak 'Kadın Oyunları Festivali Nilüfer' Balat Orman'daki Kulübe'de başladı. Festival kapsamında ilk olarak Deniz Ekinci'nin rol aldığı 'Gözbağcı' oyunu sahnelendi. Sertaç Sayın'ın yazdığı, Melih Salgır ile Sertaç Sayın'ın birlikte yönettiği oyun, Ankara'da bir yuvada büyüyen, sihirbazlıkla tanışan ve evlatlık verilen bir kadının yaşam öyküsünü konu alıyor. Zaman zaman interaktif yapısıyla izleyiciyi de hikâyenin içine dâhil eden oyun, büyük alkış aldı.

Oyunlar ücretsiz

Festivalde 4 oyun daha tiyatro tutkunları ile buluşacak. 16 Haziran'da 'Olga Maşa Irina-Yine Üç Kız Kardeş', 17 Haziran'da 'Sendrom', 18 Haziran'da 'Lie Low', 21 Haziran'da ise 'Şairler Mezarlığı' oyunları izleyici ile buluşacak. Balat Atatürk Ormanı'nda bulunan Ormandaki Kulübe'de ücretsiz olarak sahnelenecek oyunların davetiyeleri bilet.nilufer.bel.tr adresinden alınabilecek.