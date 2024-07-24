Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir yediuyur yavrusunu Havsa ilçesinde kurtardı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Havsa ilçesinde devriye görevi sırasında yol kenarında bitkin ve aç bir şekilde bulunan bir yediuyur yavrusu tespit etti.

Yediuyur, Türkiye'de sadece Trakya bölgesinde yaşayan ve zararlı böcekler ve omurgasızlarla beslenen bir hayvandır. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan yediuyur, koruma planı altına alınmıştır.

Jandarma ekipleri tarafından tespit edilen yediuyur yavrusu, beslenme ve bakımı için Doğa ve Milli Parklar Koruma Müdürlüğüne teslim edildi. Sağlık durumu kontrol edilen yavrunun, gerekli bakımlarının tamamlanması sonrasında doğaya kazandırılacağı bildirildi.