Sakarya’nın Serdivan ve Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticaretinin ve imalatının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Serdivan ve Karasu ilçelerinde yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 1 kilo 162 gram sentetik uyuşturucu, 125 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 110 kök skunk bitkisi, 72 adet sentetik hap, 5 gram kenevir tohumu, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 8 adet bıçak, 15 bin lira nakit para ele geçirildi.