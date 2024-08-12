Sakarya’da jandarma ekipleri, trafik kuralları hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri çerçevesinde Kur’an kursu öğrencilerine camide eğitim verdi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde faaliyetlerine devam ediyor. Bu çerçevede trafik kuralları hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri bünyesinde Motosikletli Asayiş timleri tarafından 15 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında 15 camide 210 Kur’an Kursu öğrencisine eğitim verildi. Eğitimler bünyesinde miniklere, temel trafik kuralları, karşıdan karşıya geçme kuralları, bisiklete binme kuralları, yayaların uyması gereken kurallar, emniyet kemeri kullanma kuralları, servis aracı binme-inme ve araç içerisindeki hareket tarzı kuralları, motosiklet, motorlu bisiklet kullanıcıları için kask ve koruyucu kıyafet kullanımının önemi hakkında bilgiler aktarıldı. Gerçekleşen eğitimlerle çocuklar üzerindeki trafik güvenliği algısının güçlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca ekipler, çocuklardan ebeveynlerini emniyet kemeri kullanımı ve kural ihlali yapmaları durumunda uyarmalarını istedi.