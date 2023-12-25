Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan özel ekiplerce yapılan nitelikli dolandırıcılık operasyonlarında 2 kişi yakalanarak, tutuklandı. Şüphelilerin 1 kişiyi 500 bin TL dolandırdığı öğrenildi.

Çanakkale’nin Yenice ilçesi Yarış köyünde 13 Aralık Çarşamba günü M.S. isimli şahsın kendilerini askeri personel olarak tanıtan kişi veya kişiler tarafından dolandırılması olayına ilişkin olarak Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekipler oluşturuldu. Özel ekipler tarafından yapılan araştırma, teknik takip ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda 24 Aralık Pazar günü günü yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda H.B. isimli şüpheli Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, V.E. isimli şüpheli ise İzmir’de yakalandı. Çanakkale’ye getirilen şahıslar, adli işlemlerini müteakip tutuklanarak, Çanakkale Cezaevine teslim edildi.

Şüphelilerin 1 kişiyi 500 bin TL dolandırdığı öğrenildi.