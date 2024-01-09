Gölpazarı Trafik Jandarma Ekipleri öğrencilere eğitim düzenledi.

Gölpazarı İsmail Kara Anaokulu’ndaki öğretmen ve öğrenciye jandarma tarafından düzenlenen eğitime İlçe Kaymakamı Alparslan Sözen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Akagündüz katıldı. ’Eğitimde Trafik Işık ve İşaretleri’, ’Emniyet Kemeri Kullanımı’ konuları hakkında öğretmen ve öğrenciler bilgilendirilirken, branda trafik parkurunda akülü araba ile uygulamalı olarak faaliyet icra edildi.

Faaliyette ayrıca öğrencilere trafik jandarması logolu şapka ve yelek dağıtıldı.