Sakarya’da jandarma ekiplerince devriye sırasında durdurulan bir araçtan 9 adet tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Hususa ilişkin olarak araçta bulunan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince önleyici kolluk devriyesi esnasında durdurulan bir araçta adeta cephanelik çıktı. Araçta yapılan aramalarda, 8 adet ruhsatsız Glock marka, 1 adet HS marka tabanca, 9 adet şarjör ve 15 adet fişek ele geçirildi. Hususa ilişkin olarak araçta bulunan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.