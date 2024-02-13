Japonya İstanbul Başkonsolosluğu tarafından oluşturulan “Dünden Bugüne 100 Japon Tasarımı” sergisi, Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi’nde sanatseverlere açıldı. Açılışta konuşan Japonya Başkonsolosu Kasahara Kenichi, “İki ülke arasındaki dostluk ilişkileri hiçbir dönemde değişmemiş ve hatta daha derin ve samimi bir bağa dönüşmüş” dedi.

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin sağlanmasının 100. yıl dönümünde savaştan sonra ve bu dönemde Japonların günlük hayatta kullandığı araçlar sergilendi. Bu çerçevede yapılan açılışa Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın yanı sıra Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi, Pakistan İstanbul Başkonsolosu Yardımcısı Danish Mehmood ve Polonya İstanbul Başkonsolosu Yardımcısı Dorota Andrzejak katıldı.

“Japonya-Türkiye ilişkilerindeki 100 yıllık süreceğiz değerlendireceğiz”

Açılış bir konuşma yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Teknoloji dendiğinde bundan 30 yıl önce herkesin aklına Japonya gelir. Orada üretilen teknolojik ürünler ve teknolojik tasarımlar hepimizin daha sonraki dönemde ise bir basamak olarak bütün dünyanın değerlendirdiği önemli bir aşamaydı. Bugün bu sergide Japonya-Türkiye ilişkilerindeki 100 yıllık bir süreci okuma ve değerlendirme imkanımız olacak” dedi.

“Bundan sonra Japonya ve Türkiye ilişkilerinde daha çok teknoloji konuşacağız”

Başkan Yıldız, “Deprem konusunda Japonya’nın tecrübelerini değerlendirmek için Japonya Başkonsolosluğu ile yakın bir iş birliği içerisindeyiz. Bu konuda çalıştaylar düzenliyoruz, karşılıklı tecrübe paylaşımları yapıyoruz. Heyetlerimiz Japonya’ya gidiyor, Japonya’dan heyetler buraya geliyor. Bundan sonra Japonya ve Türkiye ilişkilerinde daha çok teknoloji konuşacağız. Elbette ki kültürel, ekonomik ve teknolojik anlamda iş birliğini belki önümüzdeki dönemde yine nanoteknolojiyi, yapay zekayı konuşacağız. Hem Japon halkı ve Japonya devletinin hem de Türk halkı ve Türk devletinin bu karşılıklı iş birliğinden güçleneceğine inanıyorum. Birbirimizi daha iyi tanıyacağımıza inanıyorum. Gösterdikleri bu iş birliğine açık tutumlarından dolayı sayın başkonsolosumuza teşekkür ediyorum. Türkiye Japonya ilişkileri bu ortak ilişkilerimizle daha çok güçlenecek. Sergiye bütün İstanbullu hemşehrilerimi davet ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Ziyaretçilere Japonları tasarımları hakkında bilgi edinme fırsatı olacak”

Japonya’nın İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi ise, “Sergide Japonya’nın savaş sonrası yaşadığı ekonomik büyüme ve değişimini anlatan araçlara yer verdik. Savaş sonrası Japonya büyük bir ekonomik büyüme yakalamış ve bu hızlı değişim ile birlikte insanların hayatlarında da çeşitli değişiklikler olmuş. Bu sergide, bu değişiklikler arasından ‘tasarımlar’ temasına odaklanarak savaş sonrası dönemde ve günümüzde Japon insanların hayatına renk katan günlük ihtiyaçlar, araçlar, hizmetler ve benzerlerine yer veriyoruz. Japonya’nın teknolojik gücünden sıklıkla övgüyle bahsedilmesinin ötesinde bu serginin aynı zamanda ziyaretçilere Japonların tercih ettiği ‘tasarımlar’ hakkında da bilgi edinme fırsatı sunacağını umuyoruz” diye konuştu.

“İki ülke arasındaki dostluk ilişkileri derin ve samimi bir bağa dönüşmüş”

Kenichi, “Serginin teması olan 100 sayısının Japonya ve Türkiye için bir anlam taşıyor. Bu serginin temasının bir parçası olan 100 sayısı Japonya ve Türkiye için önemli bir anlam taşıyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı kutlandı. Bu yıl ise Japonya ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin 100’üncü yıl dönümü. Bu serginin teması olan 100 sayısı da bu 100’üncü yıl dönümüne yönelik duygularımızı bünyesinde barındırıyor. İki ülke arasındaki ilişkilerin başlangıcından bu yana, sadece bu serginin konusu olan ‘tasarımlar’ değil, ayrıca pek çok şey zamanla değişti. Ancak iki ülke arasındaki dostluk ilişkileri hiçbir dönemde değişmemiş ve hatta daha derin ve samimi bir bağa dönüşmüş. Bu dostluğun önümüzdeki 100 yılda da devam etmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı. Serginin 3 Mart’a kadar ziyaret edilebileceği öğrenildi.