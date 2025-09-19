Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2019’da ihracat yapan kooperatif sayısı sadece 2 bin 12’ydi ama bu rakam hızla artmakta ve geçen yıl 96,5 milyon dolarlık ihracata ulaştılar. Bu yıl ağustos sonu itibarıyla kooperatiflerimiz ihracatta 68 milyon dolarlık ihracatı aştılar" dedi.

2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kooperatif başkanları, kooperatif üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

"Ülkemizde toplam 50 bin 78 kooperatif bulunmaktadır"

Türkiye’deki kooperatif sayısından bahseden Bolat, "Ülkemizde toplam 50 bin 78 kooperatif bulunmaktadır. Bunların üye sayısı 4 milyon 662 bin üyeye ulaşmaktadır. Bunların içinde Ticaret Bakanlığının görev alanı içinde yaklaşık 11 bin 818 kooperatif 1 milyon 865 bin üye, Tarım ve Orman Bakanlığımızın kapsamında 12 bin 8 kooperatif ve 2 milyon 136 bin bin 45 ortak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız bünyesinde 26 bin 152 kooperatif ve 661 bin 529 üyelik bulunmaktadır. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye Yüzyılı ve vizyonuyla emin adımlarla istikrarlı bir şekilde büyüyen, gelişen ülkemizin yeni hedeflere ulaşmasında kooperatiflerimiz de önemli bir aktördür ve büyük katkı vermektedir. İlkini 2012 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve takdimleri ile yayımlamış olan 2016 yılına kadarki dönemi kapsayan Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı başarıyla tamamlanmıştı. Daha sonra araya salgın, komşu ülkelerdeki savaşlar ve deprem gibi önemli felaketler girdikten sonra ikinci Türkiye Kooperatifçilik Strateji ve Eylem Planı bir yıldan bu yana çalışmalarla hazırlandı. Bugün inşallah bu eylem planı açıklayacak olan Cumhurbaşkanımızın ortaya koyacağı bu vizyon belgesi ile kooperatifçilere olan güveni arttırma, destekleri arttırma daha verimli, sürdürülebilir, rekabetçi, yenilikçi bir ekosistem meydana getirme konusunda önemli hedeflerimiz var" şeklinde konuştu.

"Bugüne kadar 772 kooperatifimizin 826 projelerine destekler sağladık"

Kooperatiflerin projelerine destek verildiğini söyleyen Bakan Bolat, "Ticaret Bakanlığımıza verilen görev çerçevesinde KOPDES yani Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı çalışmalarımız bulunmaktadır. Bugüne kadar 772 kooperatifimizin 826 projelerine destekler sağladık. Bu çerçevede özellikle TESKOP’la da işbirliği yapmaktayız. 2025 yılı başında kimi unsurlarda iki kat kimi unsurlar da 2 buçuk katını yükseltmiştik. Böylece kooperatifler güçleniyor, yerel üretim değer kazanmaktadır. Yine ülkemiz kooperatifçiliğinde çok önemli bir yeri olan ve köklü geçmişleriyle iftihar ettiğimiz tarım satış kooperatifleri birlikleri de hem iç pazarda üreticilerin alım değerinin bulması hem de dış pazarlarda ihracatımıza katkı anlamda çok önemli katkıları olduğundan kendilerine de teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu yıl ağustos sonu itibari ile de 68 milyon doları ihracatı kooperatiflerimiz aştılar"

Kooperatiflerin bu yılın 8 ayında 68 milyon dolarlık ihracat yaptığını söyleyen Bakan Bolat, "2019 yılında ihracat yapan kooperatif sayısı sadece 2 bin 12’ydi. Ama bu rakam hızla artmakta ve geçen yıl 96 buçuk milyon dolarlık ihracata ulaşmışlardır. Bu yıl ağustos sonu itibarıyla kooperatiflerimiz 68 milyon dolarlık ihracatı aştılar. 2001 yılında yine hükümetimizin çalışmaları çerçevesinde Kooperatif Bilgi Sistemi (KOOPBİS) kurulmuştu. Böylece kooperatiflerin envanterinin daha güzel tutulması ve kooperatiflerle ilgili çalışmalarda kendilerine daha hızlı ve etkin ulaşmak mümkün olmuştur. Şimdi kooperatiflerimiz bu sisteme kayıtlarını girmektedirler. Bu konuda 26 Nisan 2026 tarihine kadar bu bilgileri girmeleri önem taşımaktadır" diye konuştu.

"AK Parti hükümetlerimiz döneminde 2002’den bu yana 674 milyar lira esnaflarımıza destek sağlanmıştır"

AK Parti hükümeti döneminde esnafa 674 milyar lira destek sağlandığını söyleyen Bakan Bolat, "Kooperatifler deyince esnaf ve sanatkar kefalet kooperatiflerine de ayrı bir parantez açmamız gerekmektedir. 2 milyon 270 bini aşan esnaflarınız yaklaşık 3 bin meslek odaları, 82 birlik, 13 federasyon çatısı altında çalışmalarına devam etmektedir. Bugün 2002’de 402 iken şu anda hükümetimiz döneminde bini aşan Esnaf, Sanaatkar Kooperatifleri de esnaflarımızın finansman ihtiyaçlarını da çok büyük destek sağlamaktadır. 1951’den 2002’ye kadar olan dönemde yaklaşık 51 yılında tüm esnaflarımıza 152 milyon Türk Lirası finansman desteği sağlanmış ve bunun kredi maliyetinin yüzde 20’si sübvanse edilirken AK Parti hükümetlerimiz döneminde 2002’den bu yana 674 milyar lira esnaflarımıza destek sağlanmıştır. Ve yaklaşık 5 milyona yakın kullandırma yapılmıştır" ifadelerini kullandı.