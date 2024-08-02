Süleymanpaşa Belediye Başkanvekili Emin Benan Utku, önümüzdeki günlerde lise eğitiminin bir yılını geçireceği Japonya’ya gidecek olan lise öğrencisi Tuna Dilbaz’ı ağırladı.

Öğreniminin bir yılını Japonya’nın başkenti Tokyo’da geçirecek olan Lise üçüncü sınıf öğrencisi Tuna Dilbaz, babası Mehmet Dilbaz ile birlikte Süleymanpaşa Belediyesine ziyarette bulunarak Belediye Başkanvekili Emin Benan Utku ile görüştü.

Türk Kültürünü tanıtma sözü aldı

Ziyarette Tuna Dilbaz’dan programın detayları ile ilgili bilgi alan Başkanvekili Utku, öğrenciye Japonya macerasında başarılar diledi. Tuna’ya Süleymanpaşa’nın simgelerinden biri olan Karacakılavuz el dokuması hediye eden Utku, kendisinden Türk kültürünü ve Tekirdağ’a özgü değerlerimizi Japon arkadaşlarına tanıtmasını rica etti.

Ertuğrul Firkateyni Kaptanı Ali Bey’in hemşerisi

Japonya açıklarında fırtınaya kapılarak batan Ertuğrul Firkateyni’nin kaptanının Tekirdağlı olduğunu da hatırlatan Utku, bu trajedinin iki ülke arasında güçlü bağlar oluşturduğunu, Kaptan Ali Bey’in hemşerisi olarak Tuna Dilbaz’ın Türk-Japon dostluğunun daha da güçlenmesine katkıda bulunmak gibi bir misyonu da üstlendiğinin altını çizdi. Utku, Dilbaz’a ihtiyacı olan her konuda destek olacaklarının da sözünü verdi.

Japonya’da bir eğitim yılı boyunca bir ailenin yanında kalacak olan genç Tuna da misafirperverliği ve destekleri için Başkan Yardımcısı Utku’ya teşekkür ederek bu desteğe layık olabilmek ve Japonya’da Türk kültürünü tanıtmak için çok çalışacağını sözlerine ekledi.

Bir Japon öğrenci de bir yıl Süleymanpaşa’da okuyacak

Başarılı öğrenci Tuna’nın babası ise öğrenci değişim programı kapsamında, kendilerinin de Süleymanpaşa’da öğrenim görecek bir Japon öğrenciyi bir yıl boyunca misafir edeceklerini belirterek, iki taraflı sürdürülecek bu programın Tekirdağ’ın tanıtımına ve Türk-Japon dostluğuna büyük katkısı olacağına inandığını söyledi.

Ziyaret hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.