Bursa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri bir vatandaşın kamyonetiyle baraj etrafına inşaat artıklarını bıraktığını fark etti. Harekete geçen ekipler, şüpheliyi suç üstü yakalarken, kişiye 15 bin lira idari ceza uygulandı.

Merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Doğancı Barajı’nın bulunduğu bölgede devriye atan JASAT ekipleri, Ö.F.T. (40) isimli bir şüphelinin kamyonetle artık malzeme döktüğünü fark etti. Hemen şüphelinin yanına giden ekipler yaptıkları tahkikat sonucunda, kişinin ev inşaatı yaptığı ve buradan çıkan artık malzemeleri baraj çevresine döktüğünü tespit etti. Tutanak tutan ekipler, durum üzerine belediyeye bilgi verdi. Osmangazi Belediyesine bağlı zabıta ekiplerince kişiye 15 bin lira idari ceza uygulandı.