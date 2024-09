Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacakları Union SG maçına çok iyi çalıştıklarını ve rakiplerini iyi analiz ettiklerini söyledi. Mourinho ayrıca Galatasaray derbisinde basın toplantısına katılmamasıyla ilgili olarak ise, "24 yıllık futbol kariyerimde hiçbir zaman basın toplantısından kaçmadım" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 sezonunun ilk haftasında yarın sahasında Belçika ekibi Union SG ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Galatasaray derbisinin ardından basın toplantısına katılmamasına dair soruya cevap vererek sözlerine başlayan Mourinho, "Bu sorunun sorulmuş olduğuna mutlu oldum çünkü eğer bu soru sorulmamış olsaydı ben açıklamak durumunda kalacaktım. Öncelikle şunu söylemeliyim. 24 yıllık futbol kariyerimde hiçbir zaman bir basın toplantısından kaçmadım. Özellikle bir mağlubiyetten sonra hiçbir zaman kaçmadım. Gazetecilerden onların sorabileceği sorulardan basın toplantılarından korkmadım. Ama bu ilk defa da olmuyor. Sizinle de bu durumu farklı kılmadım. Ligde oynamış olduğumuz ilk maçtan itibaren söyledim. Bir basın toplantısı yapmak için 75 dakika beklemenin hiçbir mantığı yok. Çünkü maç çoktan bitmiş. Maç biter bitmez ben de rakip hocayı tebrik ettim ve sonrasında direkt olarak flaş röportaja gittim. Sonrasında basın toplantısı için 70 dakika beklemem gerekti. Aslında oraya gittim. Kapısında bekledim. Girmeme izin vermediler. Girmeme izin vermedikleri için de kapıda beklemek durumunda kaldım. Deplasman takımının teknik direktörünün önce basın toplantısına girmesini anlıyorum. Çünkü iki takım da İstanbul takımıydı ama başka şehirden gelen bir takımın teknik direktörünün önce basın toplantısına girmesini anlıyorum ama belli limitler olması gerekiyor. O gün 70 dakika beklemiştim ve hala 70 dakika sonunda hala basın toplantısına girememiştim. İçerideki basın toplantısı devam ediyordu. Dolayısıyla o gün basın toplantısına girmememin sonuçla veya herhangi bir şeyle hiç alakası yok. Ortada doğru olan veya olmayan bir durum var. Benim için bir sonraki maç da aynısı olacak. Yine maç biter bitmez. Flaş röportaj bitecek. Zaten flaş röportajın mantığı bu. Flaş röportaj maç bittikten 20 dakika sonra yapılmaz. Hemen sonrasında yapılır. Akabinde 15, 20 dakika gerekiyorsa 30 dakika beklersiniz basın toplantısı için ama 70 dakika beklemek saygısızlık. Eğer siz, size saygısızlık yapıldığını düşünüyorsanız aslında saygısızlık yapıldığını düşünen kişi benim" ifadelerini kullandı.



"Büyük bir galibiyet beni aya çıkarmaz ama büyük bir mağlubiyet de beni cehenneme göndermez"

Oynayacakları maçları kazanarak galibiyet serisi yakalamak istediklerine değinen Portekizli teknik adam, "Bir maç kaybettiğiniz zaman acı çekersiniz. Önemli bir maç kaybettiğiniz zaman iki kez çekersiniz. Hele bir de derbi kaybediyorsanız o zaman acınız üç katı olur. Dolayısıyla acı çekmiyorum, çekmedik diyemem. Şu anda İstanbul'un en mutlu insanlarıyız diyemem. Ama bizler profesyoneliz ve bir tepki reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Büyük bir galibiyet beni aya çıkarmaz ama büyük bir mağlubiyet de beni cehenneme göndermez. Her zaman bu dengeyi yakalamaya çalışıyorum. Oyuncularıma bunu geçirmeye çalışıyorum. Dolayısıyla bu mağlubiyetten çıkarmamız gereken şeyin etkisi bize pozitif olmalı. Tabii ki acı çektik, canımız yandı ama oyuncular, mutsuzluktan çıkmamız gerektiğini biliyor. Bunun da tek yolu maç kazanmaktır. Cumartesi günü kaybettik. O gün stattan kaçta çıktığımızı biliyorsunuz ki basın toplantısına katılmadığım halde. Eğer basın toplantısına katılsaydım herhalde sabaha karşı 03.00’te çıkardık. Ertesi gün 10.00’da buradaydık. Analizlerimizi yaptık. Pazar günü idmanı yaptık. Dün burada idman yaptık ki dün yapmış olduğumuz idman bizim için uzun bir idmandı. Moral olarak baktığımız zaman bu bizim canımızı yakan bir mağlubiyet. Ancak bizim için bir motivasyon unsuruna dönüşebilir. Taktik anlamda şunu söyleyebilirim. Farklı maçlar, farklı rakipler. Zaten aklımda maç maç, üst üste maçlar geldiği zaman, oyuncuları değiştirmek vardı. Yarın da bunu yapacağım ama yarın yapacağım şey basit bir rotasyon olmayacak. Bazı dinamikleri de değiştirmeye çalışacağım. Hedefimiz kazanmak ama biz kimseyi cezalandırmıyoruz, gol kaçırdı diye veya defansif bir aksiyonda hata yaptı diye kimseyi cezalandırmıyoruz. Oynamayan veya daha az oynayan ama oynamayı hak eden iyi çalışan oyunculara bunun karşılığını vermek diyebiliriz. Yarın da bunu yapacağım. Rotasyonu yapacağız ama dinlendirmek rotasyon yapma sistemi sadece elimizdeki en iyi takımı sahaya sürebilmeyiz" diye konuştu.

Jose Mourinho, İrfan Can Kahveci’nin antrenmanlardaki performansından memnun olduğunu ve yarınki maçta ilk 11 oynayacağını da sözlerine ekledi.



"Bütün kulvarlarda şansımızın olduğunu düşünüyorum"

Hem ligde hem de Avrupa kupalarında şampiyonluk şanslarının olduğunun altını çizen Mourinho, "Bütün kulvarlarda şansımızın olduğunu düşünüyorum. Bizlerin profesyoneller olarak taraftarların duygularına saygı duymamız gerekiyor. Eleştirilerine saygı duymamız gerekiyor, fikirlerine saygı duymamız gerekiyor. Biz kendi aramızda gerekli tartışmaları, gerekli analizleri yapıyoruz, yapmış olduğumuz hataları ve iyi şeyleri görüyoruz. Adaletsiz sonuç olduğu zaman bunu da görüyoruz. Bu anlamda dengeyi sağlamamız gerekiyor ama bizler birlikteyiz. Daha da gelişebilmek için kendi işimizde pozitif anlamda eleştirilerimizi yapıyoruz ama dışarıda olan şeyler modern dünyada gerçeği yansıtmayan manipülasyonlar çok fazla yapılabiliyor. Garip bir dünyada yaşadığımızı söylemek isterim. Yani futbol dünyası güzel bir dünya ama bir yandan da garip bir dünya. O gün maç başladı, oynandı ve o maç üzerinde etkisi olan evet hocanın maç üzerinde bir etkisi var diyebilirsiniz. Hakemler hakkında da diyebilirsiniz. İyi veya kötü anlamda maç üzerinde etkisi oldu diyebilirsiniz ama maç saha içerisinde oynanır. Dolayısıyla ben maç içinde olan sonucun başkanla, ikinci başkanla, direktörle herhangi bir bağlantısını göremiyorum. Tabii ki biz birlik olarak kaybettik. Kulüpte herkes başkanı, yönetimi, oyuncusu, direktörü, malzemecisi hepimiz birlik olarak bakmamız gerekiyor. Hep birlikte kaybettik. Rakip takım bazen sizden daha iyi oynayabilir, sizden daha çok hak edebilir, sizden daha şanslı olabilir. Hakemi de dengeli bir şekilde işini yürüttüğü için tebrik ediyorum. Belirtmiş olduğum gibi eğer eleştirilecek birileri varsa ben ve oyuncularım" açıklamasında bulundu.



"Rakibimize çok fazla çalıştık, analiz ettik"

Union SG maçı ile ilgili görüşlerini de paylaşan Portekizli çalıştırıcı, "Maçı kazanabilmek için elimdeki en iyi koşuldaki oyuncularla oynayacağım. Rakibimize çok fazla çalıştık, analiz ettik. Taktik antrenmanlarda dün farklı şeyler denedik. Harika bir taktik antrenman geçirdik. Oyuncularımın özelliklerine bakacağım ve hangi oyuncularımın özellikleri maçı kazanmamıza yardım edebilir buna bakacağım. İrfan Can Kahveci sadece rotasyon yapmak için oynamayacak. Çünkü kendisi çok iyi çalışıyor. Kulübeden geldiğinde her zaman bize katkı veriyor, idmanlarda çok arzulu. Son maçta kulübede olup yarın ilk 11’de olacak 2-3 oyuncu daha var" dedi.



"Başkanın görevi ve rolü sahanın çok çok daha ötesindedir"

Galatasaray derbisinin ardından sarı-lacivertli taraftarların Başkan Ali Koç hakkındaki eleştirilerin sorulması üzerine deneyimli teknik direktör, "Ben milyonlarca taraftarı olan bu kulübün bir profesyoneliyim ve onlara saygı duymam gerekiyor. Onları eleştirebilecek son kişi benim. Söylenecek tek bir şey var ki bir önceki cevaplarından birinde söylemiştim. Biz bir maç kaybettik ve bu maçın normal bir maç olmadığını anlıyorum. Dolayısıyla tepkinin de katlanarak artmasını anlayabiliyorum ama belirtmiş olduğum gibi oyuncular sahada o maçı oynuyorlar ve benim de saha kenarında yapmış olduğum iyi veya kötü oyuncu değişiklikleriyle oynanan oyuna bir etkim oluyor ve tabii ki de bir de üçüncü kısım olan rakip var ama maçı başkanımız oynamadı. Başkanın görevi ve rolü, sahanın çok çok daha ötesindedir. Eğer o maçın sonucuna birlik olarak bakarsanız Fenerbahçe ailesi o maçı kaybetti ama profesyonel perspektifle bakarsınız profesyonelleri suçlamanız gerekir" diyerek sözlerini tamamladı.

