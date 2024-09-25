Türkiye portföy yönetimi sektörünün yönettiği toplam varlıklar, 2024 yılı Ağustos ayı itibariyle 5,6 trilyon TL’ye ulaşarak GSYH’nin yüzde 16’sına yükseldiği açıklandı.

Kurumsal yatırımcıların, geniş kitlelere tanıtılmasının yanı sıra, mevzuatın ve sermaye piyasalarının gelişmesini teşvik etmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), portföy yönetimi sektörünün büyük çoğunluğunu temsil ediyor. TKYD Başkanı Yağız Oral ve dernek yönetim kurulunun ev sahipliğinde gerçekleştirilen basın toplantısıyla portföy yönetimi sektörünün en son verileri açıklandı. Buna göre, son yıllarda yüksek büyüme sürecine giren sektör, yatırımcıların artan ilgisi ve aynı zamanda finansal okuryazarlığın da artması sonucunda, 2020 yılı Ağustos ayı sonunda 348 milyar TL’den dört yılda yüzde 1,500 büyüyerek 2024 Ağustos ayı sonu itibariyle 5,6 trilyon TL’ye ulaştı.

“Portföy yönetim şirketlerinin yönettiği varlıklar GSYH’nin yüzde 16’sını buldu”

Basın toplantısında konuşan TKYD Başkanı Yağız Oral, Türkiye’nin istikrarlı büyüme için ihtiyaç duyduğu uzun vadeli finansman kaynağının sağlanmasında portföy yönetimi sektörünün katkısının artarak devam ettiğini ve edeceğini belirtti. Oral, “Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 2015 yılında fon kuruculuğunu Portföy Yönetimi Şirketlerine devretmesi ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nun (TEFAS) Takasbank tarafından devreye alınması, sektörümüz için bir dönüm noktası olmuştur” dedi. Oral, sözlerine şöyle devam etti: “Ürün çeşitliliğinin artması ile tasarruf sahiplerinin tasarruflarını, büyüklüğüne bakmaksızın farklı varlık gruplarındaki fonlara yönlendirmeleri ile sektörün büyüklüğünün hatırı sayılır şekilde artarak 5,6 trilyon TL’ye ulaştı. Sektörün yönettiği varlıklar GSYH’nin yüzde 16’sına geldi. Ağustos 2020’de 3 milyon olan yatırım fonu yatırımcı sayısı Ağustos 2024 itibarı ile 5,2 milyon kişiye ulaştı. Bu, yüzde 73’lük bir artışa denk geliyor. Sektörün son yıllarda sergilediği etkileyici büyüme ile geldiği bu noktayı çok önemsiyoruz; ancak gelişmiş ülke ekonomileri ile karşılaştırıldığında gidilecek daha çok yol olduğunu da görüyoruz.”

Oral, yönetim kurulu üyeliğini üstlendiği Avrupa Fon ve Varlık Yönetimi Birliği EFAMA’nın raporlarına göre, 2023 sonu itibarı ile Avrupa portföy yönetimi sektörünün yönettiği varlıkların 20,6 trilyon euro büyüklük ile Avrupa GSYH’nin yüzde 120’sinde olduğunu, dünyaya bakıldığında dünya fon yönetimi sektörünün 67 trilyon euro büyüklük ile dünya GSYH’nin yüzde 69’u civarında olduğunu açıkladı.

Oral, “TKYD olarak bu seviyelere yaklaşmayı hedefliyoruz. Daha gelişmiş ve derinleşmiş sermaye piyasaları ile birlikte ülkemizin finansal istikrarının artmasına ve ekonomimizin gelişmesine katkı vermeye devam edeceğiz” dedi.

“Yatırım Fonları 3,6 trilyon lira büyüklüğe ulaştı”

Yağız Oral, Ağustos 2024 itibarı ile yatırım fonlarının 3,6 trilyon TL’ye ulaştığını, Bireysel Emeklilik Sistemi(BES) fon tutarının 1,0 trilyon TL eşiğini geçtiğini, Otomatik Katılım Sistemi (OKS) fon tutarının 75,6 milyar TL’ye ve diğer yönetilen varlıkların ise 879 milyar TL’ye ulaştığını ifade ederek, “Yatırım fonlarının hızlı büyümesi 2024 yılında da devam ederek 2023 yılı sonundan 23 Eylül 2024’e kadar 1,4 trilyon TL net giriş yaşandı ve yatırım fonları büyüklüğü 3,9 trilyon TL oldu” dedi.

“Kurumsal Yatırımcıların reel ekonomimize katkısı artmaya devam ediyor”

Oral, çok farklı temalardaki fonlara olan ilginin artmasının, yatırımcıların uzun vadeli bakış açısıyla yatırım yapmaya başladığının göstergesi olduğunu belirtti. Kurumsal yatırımcıların da reel sektöre yaptığı yatırım tutarının 23 Eylül itibarı ile yaklaşık 691 milyar TL’ye ulaştığını belirten Oral, bu tutar arttıkça şirketlerin uzun vadeli kaynaklara kurumsal yatırımcılar aracılığı ile rahat bir şekilde ulaşacağını ve ekonomik büyümenin uzun vadede sürdürülebilir şekilde artacağını vurguladı. Oral, küresel piyasalarda olduğu gibi, yatırım yönetiminde sürdürülebilirliğin ve Çevresel, Sosyal ve Yönetişim’in/Environmental, Social and Governance (ESG) öneminin aynı paralelde Türkiye’de de arttığını belirterek, bu temada kurulan fonların büyüklüğünün 23 Eylül itibarı ile 14,5 milyar TL’ye ulaştığını ifade etti.

Oral, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Sektör olarak sürdürülebilirlik ve çevreci fonlar temasını en iyi şekilde desteklemeye devam edeceğiz, böylece yeşil dönüşüme katkımız katlanarak artacak.”