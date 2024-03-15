BİDEV ve NBA iş birliğiyle gerçekleştirilen Jjr. NBA BİDEV Ligi’nde sezonun final organizasyonu, 17 Mart Pazar günü Beşiktaş Emlakjet Spor Kompleksi’nde yapılacak. NBA tarihinin en kısa oyuncusu unvanını taşıyan Muggsy Bogues’un da katılacağı organizasyonda ayrıca NBA şampiyonunun müzesine götüreceği ‘Larry O’Brien Trophy’ de basketbol severlerin beğenisine sunulacak.

Türkiye’de basketbolun gelişmesine katkıda bulunmak için kurulmuş olan Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı’nın (BİDEV) NBA iş birliğiyle gerçekleştirdiği jr. NBA BİDEV Ligi’nde 2023-2024 sezonunun final organizasyonu, 17 Mart Pazar günü Beşiktaş Emlakjet Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek. İstanbul’da 12 yaş altı ve 10 yaş altı kategorilerinde erkekler ve 12 yaş altı kategorisinde kızlardan oluşan 72 takım ve binin üzerinde sporcunun, üç aylık lig maratonu boyunca 100’ün üzerinde maç yaptığı jr. NBA BİDEV Ligi’nin dev finalinde şampiyonluğa ulaşan takımlar kupa ve şampiyonluk yüzüğü ile ödüllendirilecek. Finallerin En Değerli Oyuncusu (MVP), Sayı Kralı, Fair Play gibi ödüllerin de sahibini bulacağı organizasyon kapsamında düzenlenecek yetenek yarışması da tribünleri dolduran spor severlere keyifli bir Pazar günü yaşatacak.

Basketbol şenliği havasında geçmesi beklenen final organizasyonuna bu yıl sürpriz bir isim renk katacak. NBA şampiyonunun müzesine götüreceği Larry O’Brien Trophy’nin Türk basketbol severlerin beğenisine sunulacağı organizasyonda ‘NBA Tarihinin En Kısa Oyuncusu’ unvanını taşıyan Muggsy Bogues da hazır bulunacak. 1.60 metre boyunda olmasına rağmen dört farklı NBA takımıyla 14 yıl boyunca ligde forma terleterek dünya spor tarihinin en ilham verici kariyer öykülerinden birine imza atan Bogues, şampiyon takımlara ödüllerini takdim edecek.

Girişlerin ücretsiz olduğu etkinlik, saat 09.30’da başlayacak ve saat 18.00’de gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.