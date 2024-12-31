Değişiklik listesinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un isimlerinin yer aldığı ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan'a yaptığı ziyaretlerin ardından gazetecilere verdiği demeçte kabinede değişimlerin olabileceğini ima etmişti. Kulislerde, Ocak ayında gerçekleşmesi beklenen bu değişiklikte İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın Ali Yerlikaya'nın yerine getirileceği iddiaları da gündeme geldi.

Öncelikle kabinede yapılacak değişikliklerin ardından, Şubat ayında yapılacak kongreden sonra parti yönetiminin de belirleneceği ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk arasında karşılık bulan ve liyakatli isimleri görevde görmek üzere kabine değişikliklerini yapacak ve sonrasında parti yönetimini oluşturacak.

Berat Albayrak'ın kabineye geri döneceği konuşuluyor. 2020'de Instagram hesabı üzerinden istifa eden ve siyaset sahnesinden çekilen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, Erdoğan'ın Enerji Bakanlığı ya da Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı gibi görevler için yeniden göreve getirileceği söyleniyor.

HANGİ BAKANLAR DEĞİŞECEK?

Kabine için Ekim ayında verilen değişiklik sinyalinin Ocak ayında gerçekleşebileceği kulislerde konuşuluyor. Ocak ayında 17 bakandan 8'inin değişmesi bekleniliyor. Görevden alınması beklenilen bakanlar arasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yer alıyor.

TARIM BAKANININ YERİNE GELECEK İSİM BELLİ OLDU

Ocak ayında görevden alınması büyük olasılıkla gerçekleşecek olan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yerine, Türkiye Tarım Kredileri Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın atanması bekleniyor. Aydın'ın kabinede yer alacağı öngörülüyor. Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun, hükümete yakın şirketlerle ödeme sorunları yaşadığı ve görevden alınacağı iddia ediliyor.