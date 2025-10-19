Kocaeli’de bir inşaattan kablo çalmaya çalışan hırsız, vatandaşların ihbarı üzerine ekipleri harekete geçirdi. Polisi gören şüpheli hızla olay yerinden kaçtı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Köşklüçeşme Mahallesi 556. Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi kabloları çalmaya çalıştı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve önlem amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin geldiğini gören şüpheli, hızla olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Polis ekipleri, kaçan hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.