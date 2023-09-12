Uzun yıllardan beri alışkanlık halinde olan kabızlığın kanserle bir ilişkisi yoktur. İnsanların, çocukluktan ya da gençlik çağlarından beri üzerlerinde olan taşıdıkları kabızlık hiçbir zaman kansere dönüşmez. Kabız insanlarda bu korku vardır ama bu korkunun da yersiz olduğunu hemen söyleyebilirim. Kronik kabızlık değil yani müzmin kabızlık değil fakat sonradan 60 yaşından sonra ya da 70 yaşına kadar herhangi bir şikayeti olmayan insanda aniden dışkı yapamamaya başlaması yani ani ortaya çıkan kabızlık, kanser yönünden düşündürücüdür.