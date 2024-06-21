Bilecik’in Söğüt ilçesinde kazı yaptıkları çukurda yaşamını yitiren 2 kişinin cansız bedenleri ekipler tarafından çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Söğüt ilçelerine bağlı Zemzemiye Köyünde izinsiz kazı yapan 3 kişiden 2 kişi, açtıkları çukurda zehirlenerek hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipleri tarafından özel kıyafet ve ekipmanlar ile yapılan kurtarma çalışmaları neticesinde S.G. (36 ) ve T.B. (38) isimli şahısların cansız bedenlerine ulaşıldı. Ekipler tarafından çukurdan çıkartılan cansız bedenler Söğüt Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Şahısların kesin ölüm nedenleri yapılacak olan otopsi sonucunda belirleneceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: iha