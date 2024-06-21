Özellikle son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar seçimle aşılabileceği tartışılıyor. Ekonomik göstergelerin son 6 ayda olumlu yönde ilerlediğini savunan uzmanlar, enflasyonun kontrol altına alınması, market fiyatlarının düşmesi ve alım gücünün artmasıyla ilgili iyileşmelerin beklenildiğini ifade etti. Ayrıca, kronik sorunların çözüm sürecinin tamamlanacağını ve toplumsal dengeyi sağlayacak adımların atılacağını belirtildi.

Muhalefetin erken seçim isteğinin düşük olduğunu dile getiren uzmanlar, özellikle belediye seçimlerinde elde ettikleri başarıların ardından muhalefetin yeni stratejiler ve liderlik değişimlerine odaklandığını ifade ettiler.

Kulislerde AK Parti'nin erken seçim istemediği, yeni anayasa ve toplumsal güvenin sağlanmasının önemine vurgu yapılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni liderlik isimleri üzerinde çalıştığı yönündeki iddialar da kulislerde konuşuluyor.

Bu gelişmeler, Türkiye siyasetinde yakın gelecekte önemli değişimlerin yaşanabileceğine işaret ediyor.

Kaynak: Haber merkezi