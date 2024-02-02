Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce binlerce makaron ve tütün ele geçirilirken, olayda yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Süleymanpaşa ve Muratlı ilçelerinde belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 25 bin 400 adet boş makaron, 20 bin 560 adet dolu makaron, 30 kilogram tütün, 170 adet TAPDK bandrolü, 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 42 bin 230 TL’ye el konuldu.

Olayda gözaltına alınan 2 şahıstan 1’i savcılıktan serbest bırakılırken diğer şahıs ise tutuklandı.