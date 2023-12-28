Osmangazi Belediyesi, 2023 yılında ilçede kaçak yapılaşma ve metruk binalarla mücadelede önemli adımlar attı. Belediye ekipleri, özellikle Bursa Ovası üzerinde ruhsatsız olarak inşa edilen 87 kaçak yapıyı tespit ederek yıkım gerçekleştirdi. Bu çalışmalarla birlikte Osmangazi Belediyesi, ilçenin çehresini değiştirirken aynı zamanda verimli tarım arazilerinin kaçak yapılaşma ile zarar görmesine engel oldu.

Özellikle turizm potansiyeli yüksek olan Uludağ'ı koruma amacıyla da harekete geçen belediye, Türkiye'nin turizm cenneti olan bu bölgede kaçak yapıları temizleme konusunda örnek bir çalışma sergiledi. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanını karış karış gezerek kaçak yapıları belirledi ve yıl içerisinde 87 adet kaçak yapıyı yıkarak bölgeyi kaçak yapılar konusunda arındırdı.

Osmangazi Belediyesi ayrıca, metruk binaların yarattığı sorunlara da karşı önlem aldı. Uyuşturucu madde kullanıcılarının mesken edindiği metruk binaların yıkımı için hummalı bir çalışma yapan belediye ekipleri, 2023 yılında 68 metruk binayı ortadan kaldırdı. Ayrıca, mülk sahipleri tarafından tadilatı yapılan 18 binayı da metruk durumdan kurtararak ilçenin genel görünümüne olumlu katkıda bulundu.