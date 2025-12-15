Nilüfer Belediyesi, 2Saz 1Ses projesi kapsamında düzenlenen “Ustalara Saygı” konser serisinin ilki, Nâzım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleştirildi.

Ustaların mirasını yeni yorumlarla buluşturmayı hedefleyen konserde, Ozan Sari kemanıyla, Mahmut Cemal Sari ise bağlamasıyla sahne aldı. İkili, müziğin farklı tınılarını ortak bir ruhla birleştirerek dinleyicilere sundu. Enstrümantal performansa, gecenin konuk sanatçısı Salih Taşkın da sesiyle eşlik etti.

Konser repertuvarında Türkiye’nin farklı yörelerinden izler taşıyan eserlere yer verildi. Sanatçılar; “Haydar Haydar”, “Ben Kendimi Gülün Dibinde Buldum”, “Üç Güzel Oturmuş”, “Söğüt’ün Erenleri”, “İnce Mehmet Türküsü” ve “Gemi Kalkar Sulara Akar” gibi Türk Halk Müziği’nin önemli türkülerini seslendirdi.

Sanatseverlerin ilgiyle takip ettiği konseri, Nilüfer Belediye Meclis Üyeleri Gülver Deniz ve Ali Sezgin de izledi. Gecenin sonunda sahneye gelen Deniz ve Sezgin, performanslarından dolayı sanatçıları tebrik ederek günün anısına hediye takdiminde bulundu.