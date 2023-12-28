Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık kültür sanat etkinlikleri Beyler Sanat’ın sahnelediği Filistin Temalı Tiyatro Oyunu ‘Gün Doğmadan’ isimli oyun ile devam etti. Filistin’in yaşadığı zulümleri duygusal yönden aktaran tiyatro oyunu izleyicilerden tam not aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık kültür sanat etkinlikleri Filistin temalı tiyatro oyunu ‘Gün Doğmadan’ isimli program ile devam etti. Sakarya Üniversitesi Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi’nde Medeniyet Tasavvufu Okulu tarafından düzenlenen ve Beyler Sanat’ın sahnelediği oyunda İsrail’in Filistin’e karşı işlediği zulümler duygusal yönden anlatıldı. Duygusal ve hüzünlü anların yaşandığı oyun izleyicilerden tam not aldı. Oyunu izleyenler arasında Medeniyet Tasavvufu Okulu kurucusu Yazar Yusuf Kaplan’da yer aldı.