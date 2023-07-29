İstanbul Kadıköy Belediyesi, 1-25 Ağustos tarihleri arasında çocukların ve gençlerin ücretsiz yararlanabileceği müzik, dans ve yaratıcı drama atölyeleri gerçekleştirecek.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Kadıköy Belediyesi her yaz olduğu gibi bu yaz da çocuklar ve gençler için birçok sanat dalında yaz atölyeleri düzenliyor. Gençlerin yeteneklerini geliştireceği, çocukların hem eğlenip hem öğreneceği yaz atölyeleri 1-25 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi ile Çocuk Sanat Merkezi’nde ücretsiz olarak verilecek yaz atölyelerine Kadıköylü gençler ve çocuklar katılabilecek.

Gençlik sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek şan, vokal, yaratıcı drama, dans, gitar, evrensel müzik, bağlama atölyelerine 14-22 yaş arası gençler katılabilecek. Atölyelere katılmak isteyenler kultursanat.kadikoy.bel.tr adresini ziyaret ederek başvuru yapabilecek. Katılımcı sayısının en az 10, en fazla 20 olarak belirlendiği atölyeler, her Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 10.00-15.00 saatleri arasında yapılacak.

Çocuk Sanat Merkezi’nde ise masal, müzikle seyahat, gitar eşliğinde bale, piyano, üflemeli çalgılar, gitar dünyası, davul, yaylı çalgılar gibi çok sayıda atölye düzenlenecek. Çocuk Sanat Merkezi’nin uzman öğretmenleri tarafından verilecek eğitimlere 5-13 yaş arası çocuklar, sınıfların kontenjanına göre kayıt yaptırmadan katılım sağlayabilecek. Atölyeler her Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 11.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.