Kadıköy’de bir sitenin otoparkından çıkan otomobil ters yöne girmek istediği sırada seyir halindeki motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsünün ayağı kırıldı.

Olay, saat 23.30 sırlarında İstanbul Kadıköy ilçesi, Feneryolu Mahallesi, Gedikli Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 34 TZ 0811 plakalı araç sürücüsü oturduğu evin otoparkından çıktığı sırada tersten yola girince seyir halindeki sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 HGJ 386 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsünün ayağı kırıldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ayağı kırılan sürücüyü hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri tarafından araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.