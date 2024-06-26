Kadıköy’de restoranın tavanının çökmesi sonucu 1 kişi yaralanmıştı. Olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kadıköy Caddebostan’da bulunan bir restoranın tavanı geçtiğimiz akşam saat 21.40’ta müşterilerin yemek yediği sırada çökmüştü. Çöken tavanın altında kalan müşterilerden D.Ş. (48) isimli kişi yaralanmıştı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, işletme müdürü M.K. ise gözaltına alındı. ’Taksirle yaralama’ suçundan adliyeye sevk edilen M.K. serbest bırakıldı.

Olay anı kamerada

Tavanın çöktüğü anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iş yerindeki personellerin çalıştığı, müşterilerin ise yemek yediği sırada tavanın çöktüğü, tavanın altında kalan bazı müşterilerin kendi imkanlarıyla çıktıkları yer alıyor.